Canciller paraguayo y subsecretario hemisférico de EEUU hablan de cooperación en seguridad

En un comunicado de prensa, la Cancillería paraguaya informó del encuentro sostenido por Ramírez y Landau, el segundo en lo que va del año en Estados Unidos.

"Ambas autoridades dialogaron sobre la importancia de avanzar en proyectos comunes, fortalecer la cooperación en materia de seguridad hemisférica, promover proyectos de inversión y trabajar de manera conjunta en diversas áreas de interés mutuo", señaló la nota.

Durante la reunión, "Landau expresó el interés de EE.UU. en continuar profundizando la relación bilateral" con Paraguay, según el despacho de Exteriores.

Igualmente, los funcionarios conversaron "sobre la situación en la región", sus "desafíos", y "la necesidad de mantener el trabajo conjunto para hacerles frente".

Ramírez se encuentra en Nueva York como parte de la comitiva que acompaña al presidente paraguayo, Santiago Peña, quien participa en la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La primera reunión entre Ramírez y Landau tuvo lugar el 10 de junio pasado en Washington, ocasión en la que hablaron de la "profundización" de la relación bilateral y la próxima visita del funcionario estadounidense a Paraguay, aunque no precisaron una fecha, según informaron entonces fuentes diplomáticas de ambos países.

El pasado 29 de marzo, ambos diplomáticos dialogaron telefónicamente sobre la "importancia de fortalecer los lazos económicos y comerciales, la inversión privada", refirió entonces la Cancillería de Paraguay.

Landau, de 61 años, vivió entre 1972 y 1977 en Paraguay cuando su padre, el diplomático George Landau, se desempeñó como embajador de Estados Unidos en el país suramericano.