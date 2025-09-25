Canciller salvadoreña y subsecretario hemisférico de EEUU hablan sobre Haití y cooperación

Así lo informó la noche de este jueves en X la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño.

"Hoy tuve el gusto de reunirme con el Subsecretario de Estado, Christopher Landau, en Nueva York. Conversamos sobre la situación actual de Haití y el Subsecretario expresó el interés de EE.UU. en aprovechar nuestro modelo de seguridad para adaptarlo a ese país", publicó la canciller en la referida red social.

Según Hill Tinoco, "coincidimos en que El Salvador se ha posicionado como el país más seguro del Hemisferio Occidental" y señaló que destacó que "nuestra disposición a colaborar con EE.UU. refleja un firme compromiso con la cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas en seguridad".

Finalmente, apuntó la funcionaria, "conversamos sobre promover el nearshoring (práctica empresarial), atraer capital privado y fomentar el crecimiento de empresas tecnológicas en el país".

La canciller agregó que Landau "reiteró el interés de Estados Unidos en apoyar el crecimiento y desarrollo de El Salvador".

En el contexto de la Asamblea General de la ONU, la canciller ha participado en la reunión de alto nivel del Foro Económico Mundial y también firmó un Memorándum de Entendimiento con su homólogo de Singapur, Vivian Balakrishnan, para "establecer un mecanismo de consultas políticas que dé paso a un espacio permanente y dinámico de diálogo entre los países, que permita el desarrollo de proyectos estratégicos", según lo comunicó la funcionaria.