Cancilleres de Venezuela e Irán analizan "coyunturas regionales" en la Asamblea de la ONU

"Analizamos las coyunturas regionales, fortaleciendo nuestro apoyo mutuo y solidaridad, y ratificamos nuestro compromiso de defender la verdad de nuestros pueblos en la ONU, frente a la propaganda política occidental que busca desprestigiar nuestros esfuerzos, logros y soberanía", expresó Gil en su canal Telegram al dar cuenta del encuentro.

El funcionario agregó que, en la reunión, Caracas y Teherán reafirmaron su "sólida amistad" y "alianza política", así como el "compromiso de desarrollo estratégico" entre ambas naciones, sin ofrecer mayores detalles.

La Asamblea de la ONU se celebra este año en un momento de tensión entre Venezuela y EE.UU., que mantiene un despliegue naval en aguas del mar Caribe bajo el argumento, según la Casa Blanca, de la lucha contra el narcotráfico, aunque el Gobierno de Nicolás Maduro lo denuncia como un intento de "cambio de régimen" en su país.

Hasta ahora, como parte de estas operaciones, Washington ha confirmado el hundimiento de cuatro embarcaciones y la muerte de al menos 17 personas que vincula con el tráfico de drogas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este contexto, el canciller venezolano también pidió este jueves a los países de Latinoamérica y el Caribe ser "punta de lanza" para detener lo que consideró como la "locura" de Estados Unidos, al intervenir en Nueva York en el XXVI Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrado por diez países, entre ellos Venezuela, Cuba y Nicaragua.