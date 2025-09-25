Cardenal italiano Zuppi confirma la iniciativa para llevar ayuda de la Flotilla a Gaza

"Se precisa que se trató de una intervención del cardenal presidente Matteo Zuppi ante el Patriarcado Latino de Jerusalén para facilitar la llegada y la entrega de ayuda humanitaria a Gaza", afirmó a los medios Vincenzo Corrado, director de la Oficina Nacional de Comunicaciones Sociales de la CEI, Vincenzo Corrado.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, adelantó este miércoles antes de participar en la Asamblea de la ONU en Nueva York, que el Gobierno italiano negocia para que la Flotilla la entregue en Chipre al personal del Patriarcado de Jerusalén para evitar de este modo que se acerque a las costas.

"Todo esto es gratuito, peligroso e irresponsable. No es necesario arriesgar la vida y entrar en un escenario de guerra para entregar una ayuda a Gaza que el Gobierno italiano podría haber llevado en pocas horas", aseveró Meloni.

Asimismo, el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, también insistió este jueves para que la Flotilla acepte el plan de entregar su carga humanitaria en Chipre porque "una vez que haya abandonado aguas internacionales y entrado en aguas de otro Estado, no se podrá garantizar la seguridad", ya que Israel lo considera "un acto hostil".

"Me he planteado una pregunta: ¿era realmente necesario poner en peligro la seguridad de los ciudadanos italianos para llevar ayuda a Gaza? He hablado de ello con nuestros parlamentarios. El Gobierno ha prestado un apoyo significativo a la población de la Franja, somos capaces de llevar ayuda en pocas horas", agregó el ministro.

El Patriarcado Latino de Jerusalén, del que es responsable el cardenal italiano Pierbattista Pizzaballa informó a la agencia ANSA de que la ayuda transportada por la Flotilla se entregaría a las parroquias del Patriarcado Latino en Chipre, desde donde se trasladaría al puerto de Ashdod, en Israel, y luego, a través de un corredor abierto por las Misericordias, se haría llegar a Gaza.