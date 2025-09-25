Carla Bruni arranca el capuchón del micro de Mediapart, el medio que reveló el caso libio

La escena tuvo lugar al final de la intervención ante los medios de Sarkozy, a la salida del tribunal donde escuchó la sentencia que le condena a cinco años de cárcel, lo que le deja al borde de ingresar en prisión.

Fue ese medio digital el que sacó a la luz el primer documento que apuntaba a la financiación de la campaña de Sarkozy con dinero del régimen de Muamar Gadafi.

En su declaración, Sarkozy ya apuntaba a Mediapart: "Incluso el tribunal ha considerado solemnemente que el documento Mediapart que estaba en el origen de este proceso era una falsificación".

El ex presidente francés entre 2007 y 2012, de 70 años, anunció que recurrirá la condena, aunque eso no suspende su aplicación, que se hará efectiva en los próximos días.

Carla Bruni estaba a su lado en el momento de la comparecencia ante los medios y seguía con un rostro sonriente sus palabras, antes de hacer ese gesto con el micrófono de Mediapart, que rápidamente se volvió viral en las redes.

Posteriormente colgó un mensaje en su cuenta de Instagram en la que, junto a una foto de ella y su esposo abandonando el tribunal escribió: "El amor es la respuesta. El odio no tomará la delantera".