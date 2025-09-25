Casi un tercio de moldavos aún no sabe a quién votar en las parlamentarias del domingo

El gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS) obtendrá el 28,6% de los votos en los comicios del 28 de septiembre, según la encuesta, citada por el portal NewsMaker.

El Bloque Electoral Patriótico, partidario del acercamiento a Moscú, recibiría el 13,9 % de los apoyos.

También tiene posibilidades de entrar en el Parlamento unicameral moldavo Nuestro Partido, del excandidato presidencial Renato Usatii, con 5,1 % de los sufragios.

Un 5,4 % de los moldavos afirmó que no acudirá a votar en las elecciones del domingo, mientras que el 9,1 % se negó a compartir con los encuestadores sus preferencias.

El expresidente moldavo y uno de los líderes del opositor Bloque Patriótico, Ígor Dodon, llamó este jueves a sus partidarios a estar preparados para salir a la calle después de las elecciones parlamentarias del 28 de septiembre.

"Debemos estar preparados para defender nuestra victoria. Insto a todos a estar listos para salir a la plaza central el 29 de septiembre. Yo estaré aquí", dijo Dodon en un mitin de la oposición prorrusa en Chisinau.

La presidenta de Moldavia, la europeísta Maia Sandu, afirmó este lunes que la independencia y la soberanía de ese país "peligran" por las acciones de Rusia antes de los comicios.

Según Sandu, Moscú trata de "comprar" a los votantes moldavos para hacerse con el control de esa antigua república soviética, enclavada entre Ucrania y Rumanía.

El Parlamento moldavo, unicameral, está compuesto por 101 diputados que se eligen por listas de partidos.