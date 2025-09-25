Catar y Blue Owl lanzarán plataforma digital con 3000 millones de USD en activos iniciales

El fondo soberano catarí y la gestora anunciaron este jueves la firma del acuerdo que establece las bases para desarrollar esta plataforma dedicada a los principales hiperescaladores (proveedores que diseñan y operan centros de datos a gran escala) en medio de la creciente transformación de la nube y la inteligencia artificial.

En el anuncio del acuerdo no se especifica el capital inicial que aportará cada una de las partes asociadas, aunque detalló que esta infraestructura dispondrá de más de 3.000 millones de dólares en activos iniciales de centros de datos, cantidad que "se prevé que crezca con el tiempo".

"QIA y Blue Owl se comprometen a ampliar la infraestructura digital que satisfará la creciente demanda de almacenamiento de datos y requisitos de computación a nivel mundial, con un enfoque particular en el aumento de la conectividad de datos", afirmó el director ejecutivo de QIA, Mohamed Saif al Sowaidi.

Los codirectores generales de Blue Owl, Doug Ostrover y Marc Lipschultz, consideraron "un honor" este acuerdo de asociación para llevar a cabo su estrategia "de proporcionar soluciones de financiación a carteras de infraestructura digital a gran escala y resilientes".

Blue Owl notificó a 30 de junio de 2025 estar en posesión de más de 284.000 millones de dólares en activos bajo su gestión, con inversión en las plataformas multiestrategia de crédito, activos reales y capital estratégico.

Esta operación sigue en la línea del fondo soberano QIA, que a finales de junio anunció junto con Fiera Capital el lanzamiento de una estrategia de renta variable de Fiera Qatar de 200 millones de dólares con el objetivo de ofrecer rendimientos superiores ajustados al riesgo invirtiendo en acciones que cotizan en la Bolsa de Catar.