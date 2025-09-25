China aclara que renuncia a trato especial ante OMC, no a estatus de país en desarrollo

"Como país en desarrollo y miembro del sur global, China goza del inherente derecho institucional a un Trato Especial y Diferenciado (TED) en la OMC", pero ha decidido dejar de reclamarlo "para demostrar su fuerte compromiso con el sistema de comercio multilateral", señaló en un documento de posición divulgado por la delegación de Pekín en la OMC.

Este documento fue la respuesta a diversas informaciones aparecidas según las cuales China renunciaría a su estatus de país en desarrollo ante la OMC.

El miércoles, la encargada de negocios de la delegación, Li Yihong, subrayó además que China continuará apoyando que otros países en desarrollo soliciten ese tratamiento especial y diferenciado al que ha renunciado China.

La medida tomada por China es voluntaria y "otros no deben obligar a los miembros de la OMC en desarrollo a renunciar a sus derechos, porque son heredados de la propia organización", insistió Li.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estados Unidos ha criticado en los últimos años que algunos de los países más ricos del mundo, como Catar, Singapur o Brunéi, o potencias industriales como la propia China, México, Turquía o Corea del Sur se autodefinan como países en desarrollo ante organismos internacionales como la OMC, lo que les brindaría ciertas ventajas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La OMC prevé flexibilidades para países en desarrollo en plazos, asistencia y, de forma más limitada que en el pasado, en ciertas materias como subvenciones a industrias o aranceles.

Sobre las razones que han llevado a China a renunciar al TED, Li no mencionó presiones externas sino que aludió al papel cada vez más importante del país en el comercio mundial y en su creciente poder de negociación en la propia OMC.