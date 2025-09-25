Coalición de Petro desiste de consulta interna para elegir candidato presidencial en 2026

La coalición explicó en un comunicado que, "ante las circunstancias jurídicas que impiden realizar consultas como movimiento unificado", optará por definir más adelante el mecanismo democrático que garantice "una sola candidatura" para la Presidencia.

La consulta interna estaba prevista para el próximo 26 de octubre pero su realización fue puesta en entredicho por una decisión técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los aspirantes del Pacto Histórico son los senadores María José Pizarro, Gloria Flórez e Iván Cepeda; los exministros Gloria Inés Ramírez, Susana Muhamad y Carolina Corcho; el líder social Alí Bantú Ashanti; el exdirector del Departamento de Prosperidad Social Gustavo Bolívar; el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y el exjefe de Despacho presidencial Alfredo Saade.

El Pacto señaló en el comunicado que en marzo participará en la consulta interpartidista del Frente Amplio de izquierda con el fin de llegar a la primera vuelta presidencial, el 31 de mayo de 2026, con un único candidato.

"Respecto a la selección de la precandidatura presidencial (...) hemos resuelto priorizar dicha consulta como el espacio definitivo que asegure la elección de la opción ganadora de cara a las elecciones presidenciales de mayo", agregó la información.

El Pacto Histórico, fundado en 2021 por Petro, está integrado por movimientos como Colombia Humana -partido del presidente-, la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista, Progresistas y la Minga Indígena Política y Social, entre otros.

El anuncio del Pacto Histórico se produjo poco horas después de que el Tribunal Superior de Bogotá suspendiera parcialmente una resolución del CNE que había dejado por fuera a tres de esos movimientos, lo que según la coalición significaba "un intento de excluirlo de la contienda".

Petro celebró la decisión del tribunal y acusó a la oposición de tratar de impedir la participación de su coalición.

"Mientras la oposición exclamaba en todos los medios que yo me reeligiría, que haríamos un fraude en las próximas elecciones o no habría elecciones, en realidad la oposición estaba era trabajando para que no pudiéramos participar en elecciones, que el Pacto Histórico no existiera jurídicamente a pesar de ser el partido de Gobierno", escribió en X.