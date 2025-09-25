Concejales de Dublín piden boicotear la entrega de un premio a Obama

Seis ediles de la corporación municipal manifestaron su rechazo a la presencia hoy del exmandatario demócrata en la ceremonia de entrega del prestigioso galardón 'Libertad de la Ciudad de Dublín', concedido en 2017.

Obama participará en un "breve e íntimo" acto con el alcalde de la capital irlandesa, Ray McAdam, y varios concejales, aprovechando una visita de dos días a la isla, según informó el consistorio.

Tras cursar la invitación el pasado julio, McAdam destacó que el premio representa "una distinción excepcional reservada a individuos cuyo liderazgo, servicio y valores han hecho una contribución profunda y duradera al mundo".

Por contra, el llamado Grupo de Independientes ha criticado su "apoyo al régimen terrorista en Israel" y su "política exterior asesina en Líbia, Yemen, Somalia y otros lugares".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La Administración de Obama otorgó a Israel un paquete de ayuda militar sin precedentes de 38.000 millones de dólares en 2015, a pesar de sus crímenes de guerra en Gaza y la incesante expansión de los asentamientos", señalaron en un comunicado los concejales Cieran Perry, Nial Ring, John Lyons, Mannix Flynn, Pat Dunne y Kevin Breen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recordaron asimismo que el Gobierno del expresidente se opuso a la adhesión de Palestina a la Corte Penal Internacional y a "cualquier investigación de esta instancia "sobre los graves crímenes cometidos por funcionarios israelíes".

El grupo también sostuvo que Washington, bajo el liderazgo de Obama, llevó a cabo "más ataques con drones en Pakistán, Somalia y Yemen que el Gobierno de Bush".

El premio "Libertad de la Ciudad de Dublín" se concede desde 1876 y entre sus galardonados figuran el cantante Bob Geldof (2005), Nelson Mandela (1988) y el grupo irlandés U2, que lo recibió en 1999 junto a Aung San Suu Kyi por su defensa de la líder birmana.

No obstante, el Ayuntamiento de Dublín revocó en 2017 la concesión del premio a Suu Kyi por su negativa a condenar la violencia empleada por el Ejército birmano contra los Rohinyás.