Congresistas de Paraguay y EE.UU. conversan sobre respaldo a Taiwán e Israel

La delegación estadounidense estuvo liderada por el congresista de Florida Vern Buchanan, e integrada por otros cinco parlamentarios, entre republicanos y demócratas, indicó a periodistas Latorre desde la sede de la Cámara baja, ubicada en la capital, Asunción.

El diputado oficialista dijo que habló con los congresistas estadounidenses sobre el "reconocimiento a Taiwán" y "la posición de Paraguay en los diferentes foros y escenarios a nivel internacional".

En ese sentido, Latorre destacó que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, defendió este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la posición de su país "a favor de la participación de Taiwán" en ese foro.

Paraguay es el único país en Suramérica que tiene relaciones diplomáticas con Taipéi, una isla que China reclama como parte de su territorio.

"Conversamos sobre el posicionamiento de Paraguay en términos de respaldo a la hermana nación de Israel", añadió Latorre.

El grupo parlamentario estuvo integrado también por las congresistas de Nueva York Nicole Malliotakis y Claudia Tenney; de California, Norma Torres; de Carolina del Norte, Greg Murphy; y de Tennessee, Andy Ogles.

En la reunión también abordaron el "fortalecimiento de las inversiones de los Estados Unidos en Paraguay, la apertura de nuevos mercados" y la cooperación en materia de seguridad interna y defensa, destacó el titular de Diputados.

En su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Peña insistió en que "Israel tiene el derecho legítimo a defenderse, aunque también hizo un "llamado urgente" a la "implementación de una solución que alivie la situación humanitaria en territorio palestino" y que se garantice la "liberación inmediata" de los rehenes en poder de Hamás.