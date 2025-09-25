Copa inaugura vuelo a Tucumán y reactiva ruta Salta, ampliando sus destinos en Argentina

A partir del 24 de septiembre, Copa Airlines inició operaciones hacia y desde Tucumán, con frecuencias los lunes, miércoles y sábados, mientras que desde el 23 de septiembre retomó sus vuelos hacia y desde Salta, los días martes, jueves y domingos.

El presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, afirmó que "con la inauguración de Tucumán y la reactivación de Salta" la empresa sigue "fortaleciendo la conectividad aérea del norte argentino con el resto del continente", una expansión que "representa una oportunidad para seguir promoviendo el turismo, el comercio y el desarrollo económico entre estos países".

"Además, estos vuelos no solo permitirán que más argentinos tengan acceso a conexiones seguras y eficientes en nuestro 'Hub de las Américas®', sino que aprovechen la oportunidad de conocer las maravillas de Panamá a través del programa Panamá Stopover, que convierte una escala en una experiencia enriquecedora y sin costo adicional en la tarifa aérea, contribuyendo al desarrollo turístico de Panamá", agregó Heilbron.

Copa resaltó en un comunicado que Tucumán y Salta se suman a Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario, operando un promedio de 72 vuelos semanales a Argentina.

Actualmente, la aerolínea de bandera panameña opera en promedio más de 380 vuelos diarios a través del 'Hub de las Américas', en Tocumen, donde conecta a más de 85 destinos en 32 países de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe.

Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, cuenta con una de las flotas más nuevas y modernas de la industria de Boeing 737-800 NG y Boeing 737 MAX9, que presta servicios en países de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, y ofrece un rendimiento de puntualidad superior al 90 %, entre los mejores en la industria mundial, como destaca la empresa.