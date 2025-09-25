Correa acusa a Corte de llegar a "un acuerdo con Noboa" por referéndum para Constituyente

"Se los dije: la CC actuó en tiempo récord y se convirtió en Secretaría Jurídica de la Presidencia. Llegaron a un 'acuerdo' con Noboa", dijo en X el expresidente, en cuyo mandato se aprobó la Constitución que rige actualmente en el país andino.

"Esto para los que se hacían ilusiones con una CC ética y profesionalmente deplorable. Ahora solo queda derrotarlo en las urnas, pero eso costará 60 millones de dólares", añadió Correa, líder de la Revolución Ciudadana, la principal fuerza de oposición en Ecuador, en referencia al presupuesto electoral para la votación que se celebrará el próximo el 16 de noviembre.

Este miércoles, la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable para la realización del referéndum propuesto por Noboa, al considerar que el mandatario subsanó algunas observaciones realizadas por los magistrados el martes a una propuesta inicial.

Entre los aspectos modificados figura el proceso de elección de los asambleístas que formarían la cámara constituyente y el tamaño de las circunscripciones, y aseguró que ahora sí cumplen con los parámetros constitucionales.

Por ello, el máximo intérprete de la actual Constitución ecuatoriana dispuso al Consejo Nacional Electoral (CNE) que incluya en la papeleta del referéndum de noviembre la pregunta, el estatuto y la distribución de asambleístas constituyentes aprobados en el dictamen.

La decisión de autorizar el referéndum para una Asamblea Constituyente se produce en medio de una abierta pugna entre el presidente Daniel Noboa y los jueces de la Corte Constitucional, a quienes su Gobierno ha calificado como "enemigos de la ciudadanía".

Las tensiones se han intensificado luego de que el alto tribunal limitara varias leyes y estados de excepción impulsados por el Ejecutivo en los últimos meses, además de rechazar cuatro preguntas incluidas por el mandatario en su propuesta de referéndum.

Esto llevó a Noboa a convocar el viernes por decreto al referéndum para una Asamblea Constituyente sin antes obtener el dictamen favorable de los jueces constitucionales, tal como establece la normativa.

El alto tribunal suspendió temporalmente ese decreto tras aceptar a trámite cinco demandas de inconstitucionalidad interpuestas principalmente por abogados, por lo que Noboa lo derogó y emitió otro el sábado para que el CNE pueda incluir la pregunta en la papeleta de noviembre. El ente electoral decidió enviar la convocatoria a los magistrados para su análisis.

"El Foro de la Democracia pedirá que se pregunte al VAR si fue gol", ironizó Noboa en X después de que la Corte aceptó su propuesta y en referencia al grupo de juristas que interpusieron una de las demandas aceptadas anteriormente por los jueces.

Por su parte, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, informó que el organismo ya recibió la decisión de la Corte Constitucional que lo faculta a continuar con el proceso para incorporar la nueva interrogante al referéndum.

Por el momento, la consulta incluirá además otras dos preguntas, relacionadas con la reinstalación de bases militares extranjeras y la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos.