Costa ante la ONU: la UE sin dudarlo está por el multilateralismo y la sostenibilidad

Naciones Unidas, 25 sep (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, defendió este jueves en la Asamblea General de la ONU los principios sobre los que la Unión Europea (UE) "no alberga dudas de dónde está", que son la paz, el multilateralismo, la justicia, la dignidad humana y la sostenibilidad climática.