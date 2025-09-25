Cuba alerta sobre lluvias "intensas" en su zona oriental por el paso de onda tropical

La Habana, 25 sep (EFE).- El Instituto de Meteorología (Insmet) de Cuba informó este jueves que mantiene una "estrecha vigilancia" a la evolución de una activa onda tropical que avanza por el Caribe y prevé la ocurrencia de lluvias fuertes en la zona oriental de la isla.