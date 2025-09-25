Cuba reitera su apoyo a la "justa causa" del Sáhara Occidental

La Habana, 25 sep (EFE).- El Gobierno de Cuba reiteró este jueves su apoyo a la "justa causa" del Sáhara Occidental, que Cuba reconoce como la República Árabe Sáaharaui Democrática (RASD), durante un encuentro con su homólogo de esa nación al margen de las sesiones de la Asamblea General de la ONU (AGNU80), en Nueva York.