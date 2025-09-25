Mundo

Cuba reitera su apoyo a la "justa causa" del Sáhara Occidental

La Habana, 25 sep (EFE).- El Gobierno de Cuba reiteró este jueves su apoyo a la "justa causa" del Sáhara Occidental, que Cuba reconoce como la República Árabe Sáaharaui Democrática (RASD), durante un encuentro con su homólogo de esa nación al margen de las sesiones de la Asamblea General de la ONU (AGNU80), en Nueva York.

Por EFE
25 de septiembre de 2025 - 22:10
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2349

El ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, informó en las redes sociales que reiteró al canciller saharaui, Mohamed Yeslem Beissat, la "posición de principio de Cuba de apoyar la justa causa saharaui y su derecho inalienable a la libre autodeterminación".

Asimismo, añadió que durante el encuentro "junto al canciller de la RASD, resaltamos vínculos históricos entre ambos pueblos y amistad forjada entre los principales líderes de ambas naciones".

La RASD reivindica la independencia de la antigua colonia española del Sáhara Occidental, gran parte de cuyo territorio se encuentra bajo el control de Marruecos.

Cuba no tuvo relaciones con Marruecos desde 1980 tras la ruptura de los vínculos por parte de Rabat en respuesta al reconocimiento cubano de la República Saharaui. Pero en abril de 2017, La Habana y Rabat reanudaron relaciones diplomáticas con la firma de un acuerdo en Nueva York.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En esta 80 reunión de la AGNU, participan 89 jefes de Estado y 43 jefes de gobierno con una agenda que incluye los desafíos más urgentes, desde los conflictos armados y la pobreza hasta la crisis climática.

Enlace copiado