Dodon llama a opositores moldavos a salir a la calle tras comicios para "defender" su voto

"Debemos estar preparados para defender nuestra victoria. Insto a todos a estar listos para salir a la plaza central el 29 de septiembre. Yo estaré aquí", dijo Dodon en un mitin de la oposición prorrusa en Chisinau.

Según el político, ha llegado el momento de la "última batalla".

"Hasta las autoridades entienden que vamos a ganar", dijo a sus seguidores.

Según las encuestas realizadas hasta ahora, ninguna de las fuerzas políticas - incluido el gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS) - lograría los votos necesarios para gobernar en solitario.

Los sondeos dan actualmente al PAS entre el 35 y el 42 % de los votos, lo que es insuficiente para que partido europeísta gobierne en solitario, como lo hizo tras las parlamentarias de 2021.

En el segundo lugar, según los pronósticos, se sitúa el Bloque Patriótico, que cosecharía entre el 25 y el 30 % de los votos.

Los demás partidos rondan el 5 %, el umbral necesario para entrar en el Parlamento.

La presidenta de Moldavia afirmó este lunes que la independencia y la soberanía de ese país "peligran" por las acciones de Rusia antes de las elecciones parlamentarias fijadas del 28 de septiembre.

Según Sandu, Moscú trata de "comprar" a los votantes moldavos para hacerse con el control del país, ubicado entre Ucrania y Rumanía.