EEUU recaudará 100.000 millones de dólares con los aranceles al automóvil según analistas

El análisis de la firma Cox Automotive estima que el precio de los vehículos europeos importados aumentará una media de 5.500 dólares en 2026 mientras que para los procedentes de México y Canadá, que forman parte del T-MEC con EE.UU., la cifra será de 4.900 dólares.

Incluso los fabricados en Estados Unidos resultan 1.000 dólares más caros a consecuencia de los aranceles a las partes de automóviles.

El economista jefe de Cox Automotive, Jonathan Smoke, explicó hoy durante una presentación a medios especializados que "los aranceles son reales y permanentes" y que el Gobierno estadounidense recaudará 100.000 millones de dólares.

Pero también advirtió que esos aranceles impactarán al consumidor y a los fabricantes, consecuencias que todavía no se han visto en el sector entre otras razones por la incertidumbre causada por las decisiones de la Administración de Trump.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Los fabricantes están jugando una compleja partida de ajedrez de varios niveles, a oscuras y en una mesa inclinada", explicó para añadir a continuación: "Los precios aumentarán y los volúmenes disminuirán, pero a corto plazo la demanda ha sido sólida".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según Smoke, todavía es pronto "para ver cómo los fabricantes encararán estos costos añadidos" pero estimó que el consumidor sufrirá un aumento de entre el 4 % y el 6 % "e incluso un 8 %" dentro de un año.

Los analistas de Cox Automotive insistieron en que la incertidumbre está acrecentada porque en 2026 EE.UU., México y Canadá tienen que revisar el T-MEC que regula gran parte del sector.

Lo que sí constataron es que los fabricantes están aplicando técnicas de 'shrinkflation', es decir, eliminar equipamiento para abaratar costos sin cambiar el precio de los vehículos.

"Y algunos añaden equipamiento pero eliminan las versiones más baratas, disminuyendo la gama de opciones más asequibles y empujando a los consumidores hacia los modelos más caros", explicó Erin Keating, analista ejecutiva de Cox Automotive.

Otra de las conclusiones de lo sucedido en 2025 es que los grandes fabricantes de automóviles se están beneficiando de la nueva realidad que ha impuesto el Gobierno estadounidense.

"Una notable tendencia que emerge en 2025 es lo bien que les va a los grandes fabricantes. GM, Toyota, Ford y Hyundai fueron los cuatro líderes de ventas hasta septiembre del año pasado, y los cuatro están ganando aún más cuota este año", dijo otro de los analistas de Cox Automotive, Charlie Chesbrough.

"En conjunto, los cuatro principales han subido un 9 % este año, mientras que el resto ha caído un 2 %. Los grandes se hacen más grandes, mientras que las marcas más pequeñas y especializadas se estancan o pierden cuota", añadió.