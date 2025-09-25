Ejército israelí mata por disparos a dos jóvenes palestinos en Tamún, norte de Cisjordania

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina identificó a las víctimas como Muhamad Suleiman, de 29 años, y Alaa Odeh, de 20.

Según la agencia de noticias palestina oficial Wafa, la intervención militar comenzó poco después de la medianoche, cuando los soldados rodearon un edificio residencial. La agencia indicó también que el Ejército retiene los cadáveres de los jóvenes, una práctica bastante habitual.

EFE consultó a un portavoz castrense sobre lo ocurrido, pero sin obtener respuesta.

Solo un día antes, el Ejército israelí mató a tiros a otro joven palestino de 19 años al sur de Yenín, también en el norte de Cisjordania ocupada, y el día 23 de septiembre, otro chico palestino fue asesinado alcanzado por un disparo de los colonos -amparados por el Ejército- en la aldea de Al Mughayyir, cerca de Ramala.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En lo que va de 2025, cerca de 200 palestinos han muerto o han sido asesinados en este territorio palestino por ataques israelíes, la mayoría perpetrados por el Ejército israelí, según datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y de Sanidad. Entre ellos, 40 eran menores de edad; incluidos 14 en Yenín.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde octubre de 2023, cuando Israel intensificó sus incursiones en Cisjordania ocupada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre, el número de muertos asciende a 1.007, según OCHA.