El alcalde de Mánchester abre la puerta a desafiar a Starmer por el liderazgo laborista

"Me han contactado durante todo el verano, sí, pero, como digo, es más una decisión de esas personas que mía", declaró al periódico el político de 55 años, que gestiona la ciudad del norte de Inglaterra desde 2017.

Burnham, que ya se presentó sin éxito al liderazgo laborista en 2010 y 2015, se refirió a su ambición de ser primer ministro: "Me presenté dos veces para ser líder. Creo que eso lo dice todo, ¿no?", manifestó.

El alcalde aprovechó también para proponer una serie de medidas que, según él, podrían "cambiar el rumbo del país", entre ellas un aumento del impuesto municipal en viviendas de lujo en Londres, más inversión en vivienda pública, recortes del impuesto sobre la renta para los trabajadores con menos ingresos y un tipo del 50 % para los más ricos.

Además, criticó directamente a Starmer, al que acusó de generar "un clima de miedo" entre los diputados laboristas -tras varias expulsiones por desviarse de la línea oficial- y "alienación y desmoralización" dentro del partido.

Burnham pareció no descartar presentarse al liderazgo incluso antes de las elecciones municipales inglesas del próximo mayo.

"La vida parece estar cambiando, y no sé cuál es la voluntad de la gente (los diputados) en Westminster... Estoy a disposición del primer ministro para ayudar", afirmó.

Para poder presentarse como sustituto de Starmer, Burnham tendría que renunciar a su alcaldía, ganar un escaño en el Parlamento de Westminster mediante una elección parcial cuando hubiera una vacante y obtener el respaldo de al menos 80 diputados laboristas.

En ese sentido, varios parlamentarios dijeron al 'Telegraph' que estarían dispuestos a apoyarle si decidiera lanzarse, pero primero el interesado debería ser claro y desafiar públicamente al primer ministro.

Las declaraciones de Burnham se producen cuando el Partido Laborista celebra del 28 de septiembre al 1 de octubre su congreso anual en Liverpool (noroeste de Inglaterra), donde Starmer afronta el reto de relanzar su proyecto en un momento de baja popularidad en las encuestas.