El argentino Ariel Magnus gana el cuarto Premio de Novela Ciudad de Estepona en España

El certamen, que tiene como objetivo estimular la creación literaria y reconocer el talento de escritores en lengua española, recibió en esta edición 771 obras procedentes de España, Europa y América Latina, ha informado la Fundación Manuel Alcántara, que convoca el premio junto al Ayuntamiento de Estepona y en colaboración con la editorial Pre-Textos.

El jurado, presidido por el escritor español Ignacio Martínez de Pisón, subrayó la calidad de la obra ganadora, una ficción autobiográfica que conecta pasado y presente a través de la problemática de la intoxicación informativa.

En su fallo, destacó "la calidad literaria de una ficción autobiográfica sobre el trasfondo de la historia de los nazis establecidos en Argentina, en un juego literario con resonancias borgianas y de la novela picaresca, que conecta directamente con la realidad actual a través del tema de las noticias 'fake' y la intoxicación informativa".

El responsable de actividades de la Fundación Manuel Alcántara, Guillermo Busutil, afirmó que Ariel Magnus es un escritor "muy publicado", finalista del Premio Biblioteca Breve en 2020, con novelas de temáticas contundentes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Este será su salto al mercado español y europeo. Trabaja una literatura entre realidad y ficción, con metaliteratura, prosa fluida y rigor histórico", señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ariel Magnus nació en el seno de una familia judeoalemana en Buenos Aires en 1975. Estudió en un colegio alemán de la capital argentina y más tarde cursó las carreras de Lenguas Románicas y Filosofía en Alemania.

De regreso en Argentina, publicó más de una docena de obras, comenzando con 'Sandra' (2005) y concluyendo con 'Heavy' (2025), y varias de ellas traducidas a otras lenguas. 'Muñecas' (2008) recibió el premio internacional de novela corta Juan de Castellanos.

Desde 2020 reside de nuevo en Alemania, donde trabajó de traductor literario y empezó a publicar libros propios en alemán.

En las anteriores ediciones han ganado el Premio de Novela Ciudad de Estepona el mexicano Miguel Tapia, con 'Tumbas de agua'; el español Manuel Moya, por 'La Buitrera'; y la española Marina Perezagua, con 'El sabor de mi madre'.