El autor del tiroteo contra el ICE en Dallas actúo solo y compró el arma legalmente

Las autoridades identificaron oficialmente a Joshua Jahn, de 29 años, como el responsable del ataque ocurrido este miércoles, cuando disparó desde una terraza contra el edificio del ICE en Dallas e impactó a una camioneta que transportaba detenidos, dejando un inmigrante muerto y a otros dos heridos de gravedad.

Las balas también impactaron las ventanas del edificio federal, pero no alcanzaron a ningún trabajador.

“Creemos que Jahn actuó solo”, dijo este jueves en una conferencia de prensa el agente del FBI Joe Rothrock a cargo de la investigación, que aún sigue en curso.

En una nota, el tirador, un ciudadano estadounidense sin vínculos aparentes con los inmigrantes, había dejado escrito: “Sí, fui solo yo y mi cerebro», detalló la fiscal del Distrito Norte de Texas, Nancy Larson.

El arma usada en el ataque, un rifle de cerrojo de ocho milímetros, fue comprada legalmente en agosto pasado por el tirador. No se ha determinado cuántas balas logró disparar, antes de quitarse la vida.

Rothrock subrayó que las investigaciones han determinado que Jahn planeó el ataque con meses de anticipación, dedicó tiempo a buscar las direcciones de las oficinas de ICE en Dallas y a seguir las aplicaciones que reportan la presencia de operativos del ICE en la zona.

Hasta el momento la motivación más clara que llevó al tirador a disparar contra las instalaciones es que quería “causar daño” y aterrorizar a los agentes del ICE, subrayó el agente del FBI citando los manuscritos dejados por Jahn.

En ese sentido, Larson explicó que no se ha hallado evidencia de que el tirador pertenecía a “ningún grupo o entidad específica”, lo que contradice los señalamientos del presidente Donald Trump, que este jueves achacó el ataque a la izquierda radical.

Familiares y compañeros de estudio del joven le dijeron al medio NBC que Jahn no había expresado opiniones políticas ni se había referido al ICE.

En los manuscritos Jahn tampoco mencionó otra agencia gubernamental específica aparte del ICE.

El tirador tampoco tendría relación aparente con alguno de los inmigrantes detenidos.

Como parte de su plan, el hombre también habría borrado su huella digital y evidencia de dispositivos electrónicos, algo que señaló en otra nota en la que deseó buena suerte a los investigadores.

Jahn murió por una herida de bala autoinfligida.

Las identidades del inmigrante muerto y de los dos heridos no han sido reveladas por las autoridades hasta que no se contacten a las autoridades de sus países originarios y sus familiares.