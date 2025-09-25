El banco central suizo opta por mantener tipos en el 0 % pese a incertidumbre económica

Con esta decisión, el BNS interrumpe su racha de seis bajadas consecutivas en sus anteriores sesiones, iniciada en 2024, cuando el tipo de interés en el país se encontraba en el 1,75 %.

Pese a ello, el presidente del banco central, Martin Schlegel, no excluyó la posibilidad de intereses negativos en el futuro, en el caso de que fuera necesaria para mantener la estabilidad de los precios, según indicó un comunicado de la entidad.

A este respecto, las previsiones de inflación para Suiza, golpeada por unos aranceles estadounidenses del 39 %, se mantienen pese a ello relativamente bajas, para un 0,7 % en este año y un 0,5 % en el próximo.

La entidad emisora prevé una ralentización de la economía helvética hasta un crecimiento de apenas el 1 % el próximo año, cuando en anteriores previsiones sus economistas se movían en una horquilla de entre el 1 % y el 1,5 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Suiza tuvo tipos de interés negativos entre 2015 y 2022, año en el que puso fin a esa situación para hacer frente a la espiral inflacionaria causada por los efectos de la pandemia de covid y la guerra de Ucrania en las cadenas globales de suministro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras ese cambio de paradigma, la tasa llegó a alcanzar un nivel máximo del 1,75 % en 2023 y 2024, para ser objeto posteriormente de sucesivas rebajas.