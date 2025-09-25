El BCIE emite su primer Bono Social de Atención Hospitalaria por 70 millones de dólares

La emisión fue adquirida por un inversionista asiático bajo el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE -calificado como SQS2 por la agencia Moody’s- con el acompañamiento de Barclays Bank PLC, indicó el organismo en un comunicado.

La colocación reafirma la “sólida reputación” del banco entre los inversionistas globales que priorizan criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) al realizar sus inversiones, particularmente en Asia, región que representa el 21 % del fondeo histórico de la institución en los mercados de capital.

Los recursos se destinarán a proyectos incluidos en la categoría: Acceso a Servicios Esenciales – Desarrollo de Sistemas de Salud, del Marco de Bonos Sostenibles del BCIE, que abarca la construcción, operación, mejora y equipamiento de hospitales e instituciones de salud que atienden a comunidades vulnerables, precisó.

Entre los proyectos a financiar destacan la Torre de Cuidados Críticos del Hospital Nacional de Niños en Costa Rica y el Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria en Honduras, los cuales contribuirán a ampliar de manera significativa la atención médica y hospitalaria para niños y familias en situación de vulnerabilidad.

“Nos enorgullece emitir el primer Bono de Atención Hospitalaria del BCIE, un hito que refleja nuestro compromiso con la innovación en finanzas sostenibles y nuestra misión de generar un impacto social visible en la región", subrayó la presidente ejecutiva del banco regional, Gisela Sánchez.

Señaló que con esta emisión "canalizamos recursos hacia proyectos que fortalecen los sistemas de salud y amplían el acceso a servicios críticos para nuestra región, particularmente a las poblaciones más vulnerables".

Esta es la trigésimo tercera emisión ASG del BCIE, consolidando su liderazgo e innovación en los mercados de capitales sostenibles y su posición como uno de los multilaterales con mayor número de colocaciones ASG a nivel mundial, añadió.

Además, refleja la capacidad del BCIE para diversificar sus fuentes de financiamiento y movilizar recursos que impulsen la agenda de desarrollo sostenible en la región.

Esta operación se enmarca en la Estrategia Institucional 2025-2029, que marca un "decidido retorno" del BCIE al financiamiento de proyectos tangibles con alto impacto en el desarrollo regional.

Además, refleja la implementación de su renovada Estrategia Financiera, que prioriza la movilización de recursos ASG y refuerza su posicionamiento en los mercados de capital sostenibles.