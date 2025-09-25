El DAX 40 de Fráncfort baja un 0,56 % tras la caída de SAP

Con esa caída, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró la sesión en 23.534,83 puntos.

Los datos positivos de la economía estadounidense conocidos hoy, mejores de lo previsto, no impulsaron las compras en el mercado de Fráncfort porque reducen la presión para que la Reserva Federal (Fed) baje los tipos de interés.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo bajaron mucho e inesperadamente la semana pasada, hasta 218.000 desde 232.000, por lo que puede que el mercado laboral no se debilite tanto.

Los pedidos de bienes duraderos subieron en EEUU en agosto un 2,9 % y la economía estadounidense creció en el segundo trimestre un 3,8 % anualizado, más de lo que indicó el segundo cálculo.

Se mantiene la cautela en las bolsas debido a que el presidente de la Fed, Jerome Powell, no aseguró que vaya a recortar los tipos de interés en octubre.

El fabricante de software para empresas SAP, que tiene mucho peso en el selectivo de Fráncfort, perdió un 1,2 %, hasta 225,20 euros, después de que la Comisión Europea (CE) le abriera una investigación para determinar si restringió la competencia en los servicios de mantenimiento y de apoyo.

La empresa de tecnología sanitaria Siemens Healthineers bajó un 3,4 %, hasta 44,83 euros, y la firma de servicios de diálisis Fresenius Medical Care lo hizo un 2,3 %, hasta 43,12 euros, debido a la amenaza de aranceles adicionales de EE.UU. para el sector.

Siemens Energy, matriz de Gamesa, perdió un 1,5 %, hasta 97,16 euros, por recogida de beneficios, y Siemens cayó un 1,1 %, hasta 223,80 euros.

La empresa de materiales de construcción Heidelberg Materials perdió un 2,5 %, hasta 192,75 euros, y Adidas cedió un 2,4 %, hasta 180,30 euros.

La energética E.on subió un 1,4 %, hasta 15,96 euros, y Commerzbank ganó un 0,7 %, hasta 31,71 euros, después de haber iniciado el miércoles un programa de recompra de acciones de hasta 1.000 millones de euros y ante la posibilidad de que el banco italiano UniCredit le lance pronto una opa.