El Ejército alemán simula en Hamburgo un escenario ficticio de ataque a los bálticos

"Las maniobras se producen en el marco de un escenario ficticio, en el que la escalada de un conflicto en las fronteras de los Estados bálticos requiere un despliegue preventivo de fuerzas militares hacia la frontera del flanco oriental de la OTAN", destacó el Ayuntamiento de la ciudad hanseática, sin hacer alusión directa a Rusia.

En concreto, se practicará el recibimiento en el puerto de Hamburgo de un primer contingente de tropas de la OTAN, con su correspondiente equipamiento, y su posterior desplazamiento por calles y autovías en dirección hacia el este, atravesando también partes del centro de la ciudad norteña.

En caso de que un país del flanco oriental active el Artículo 5 de asistencia colectiva del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN "Alemania se convertirá en el nodo central europeo para el desplazamiento de tropas y de material al territorio de la alianza", advirtió el capitán Kurt Leonards, al mando del Comando Territorial de Hamburgo, según un comunicado de las Fuerzas Armadas.

El Ejército alemán explicó que el ejercicio contribuye a reforzar la capacidad de defensa y la resiliciencia de Alemania y de sus ciudadanos, y para disuadir a potenciales agresores, en un contexto en el que la invasión rusa de Ucrania ha modificado sustancialmente la situación de seguridad en Europa.

En las maniobras, en las que participarán en total unos 500 efectivos de las Fuerzas Armadas germanas, se simulará además una situación en la que se tendrán que atender a un gran número de heridos, lo que supondrá un desafío adicional para los participantes.

Por eso se practicará también la cooperación civil-militar, con la participación de la Policía y de los Bomberos de Hamburgo, así como de diversas instituciones y empresas.

"La defensa y la resiliencia son tareas de la sociedad en su conjunto, que no pueden ser cumplidas exclusivamente por la Bundeswehr (Fuerzas Armadas). Por eso en 'Red Storm Bravo' participan también organizaciones de protección civil, instituciones públicas de Hamburgo y empresas del ámbito portuario y logístico", agregó el Ejército.

Las autoridades advirtieron a los ciudadanos de que, aunque el objetivo es trastocar lo menos posible la vida cotidiana, es posible que durante el desplazamiento de los convoyes -que tendrá lugar mayormente de noche- se vea afectado el tráfico y se escuche el ruido los helicópteros.

El uso de drones sobre la ciudad, así como dentro de una distancia lateral de 100 metros de instalaciones móviles y tropas quedará prohibido.

La plataforma 'Juntos contra Red Storm Bravo' ha convocado el viernes una manifestación en el centro de Hamburgo contra las maniobras, mientras que la alianza 'No al puerto de la OTAN' -que agrupa a varios sindicatos, asociaciones estudiantiles y organizaciones pacifistas- ha anunciado diversos actos de protesta así como una concentración el sábado para protestar contra las políticas de rearme.