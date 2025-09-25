El Ejército israelí sobre la Flotilla: "Estamos preparados para defender las fronteras"

En un comunicado, el portavoz aseguró además que la flotilla “está organizada y financiada por Hamás" y "representantes de Hamás en Europa” y advirtió que quienes la apoyan respaldan "a los perpetradores del 7 de octubre, asesinos de niños, violadores".
Gefrin subrayó que seguirán vigilando y actuando para proteger las líneas marítimas, los puertos y la seguridad de la población, en coordinación con las capacidades navales, aéreas y terrestres del país.
Finalmente, apeló a que quienes deseen ayudar al pueblo de Gaza lo hagan "por los canales apropiados", como hacen "tantos otros países y organizaciones del mundo", y reiteró el llamado a la calma y a respetar las normas y procedimientos que marcan las autoridades para la asistencia humanitaria y la seguridad.
Representantes de la flotilla advirtieron recientemente que cualquier ataque contra ella constituiría "crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad" y "violaría" las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia, que exigen a Israel permitir y facilitar la entrega de ayuda humanitaria a Gaza.
