El Ejército israelí sobre la Flotilla: "Estamos preparados para defender las fronteras"

Jerusalén, 25 sep (EFE).- El portavoz del Ejército israelí, Effie Gefrin, afirmó este jueves que están "monitorizando el viaje" de la Global Sumud Flotilla, conformada por 51 barcos, y que la Armada está preparada "para defender las fronteras del Estado de Israel por mar como lo está por aire y tierra".