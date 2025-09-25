El euro cae por debajo de 1,17 dólares tras la publicación de datos de la economía de EEUU

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1678 dólares, frente a los 1,1739 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1739 dólares.

Datos de la economía estadounidense mejores de lo previsto apoyaron la cotización del dólar.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo bajaron mucho e inesperadamente la semana pasada, hasta 218.000 desde 232.000, por lo que puede que el mercado laboral no se debilite tanto y se reduce la presión para que la Reserva Federal (Fed) baje los tipos de interés.

Los pedidos de bienes duraderos subieron en EEUU en agosto un 2,9 % y la economía estadounidense creció en el segundo trimestre un 3,8 % anualizado, según un nuevo cálculo, más del 3,3 % que indicó el segundo cálculo.

Estas cifras reducen la preocupación por la situación de la economía estadounidense y pueden frenar las expectativas de bajadas de los tipos de interés en EE.UU..

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1678 y 1,1753 dólares.