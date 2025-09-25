El exceso de liquidez baja hasta 2,7 billones euros a finales de julio, según el BCE

Fráncfort (Alemania), 25 sep (EFE).- El exceso de liquidez en la zona del euro bajó hasta 2,711 billones de euros a finales de julio, en comparación con los 4,748 billones de euros en noviembre de 2022, según cifras del Banco Central Europeo (BCE).