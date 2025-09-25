El exceso de liquidez baja hasta 2,7 billones euros a finales de julio, según el BCE

El exceso de liquidez se redujo en 120.000 millones de euros entre el 23 de abril y el 29 de julio de 2025, señala la entidad en un recuadro de su boletín económico, publicado este jueves.
El exceso de liquidez es el dinero que queda en el sistema bancario después de que los bancos hayan cumplido los requisitos específicos de mantenimiento de reservas mínimas en el BCE, lo que significa que hay más dinero disponible de lo que los bancos necesitan.
Tras registrar un máximo de 4,748 billones de euros en noviembre de 2022, el exceso de liquidez ha disminuido de forma sostenida desde entonces, según el BCE.
El exceso de liquidez se ha reducido en la medida que el BCE ha subido los tipos de interés, reducido su balance y los bancos le han devuelto liquidez muy barata que les prestó durante años.
