El funeral de Claudia Cardinale será en París el martes y la actriz será incinerada

París, 25 sep (EFE).- El funeral de la actriz Claudia Cardinale, fallecida el pasado lunes a los 87 años, se celebrará en París el próximo martes y posteriormente será incinerada, confirmaron a EFE fuentes de su agencia de representación.