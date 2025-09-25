El huracán Narda se debilita a categoría 1 y mantiene lluvias en tres estados de México

En su más reciente reporte, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que a las 03:00 hora local (09:00 horas GMT), el centro de Narda se localiza a 960 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 1.120 km al sur de Playa Pérula, Jalisco.

El meteoro presenta vientos máximos sostenidos de 150 km/h, rachas de 185 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 24 km/h.

El SMN advirtió que el ciclón provocará lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 milímetros) en el oeste de Jalisco, así como lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (de 50 a 75 milímetros) en Colima y Michoacán, aunque estas condiciones disminuirán gradualmente.

Aunado a ello, se prevé viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2,5 a 3,5 metros de altura en las costas de los estados mexicanos de Jalisco, Colima y Michoacán.

Finalmente, pidió extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

Hasta ahora se han formado 12 tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Lorena y Kiko.

El último huracán que azotó al país fue Erick, que tocó tierra en el sur de México el 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños en Oaxaca y Guerrero, donde murió un menor de edad y dejó afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y árboles.