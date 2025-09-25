El IBEX 35 español pierde un 0,27 % lastrado por Wall Street

La Bolsa española perdió 40,9 puntos y cerró la jornada en los 15.153,7 enteros. En lo que va de año avanza el 30,69 %.

El selectivo español abría con una caída del 0,10 % y, tras la apertura de la bolsa de Nueva York a la baja, incrementó sus pérdidas, que redujo al cierre de la sesión.

BBVA cayó el 1,71 % mientras que el Sabadell cedió el 0,88 % después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español, haya aprobado la oferta mejorada de la primera entidad sobre la segunda.

De los grandes valores, Santander cedió el 0,33 % y Telefónica, el 0,14 %; mientras que Repsol sumó el 1,37 %; Iberdrola, el 0,89 %; e Inditex, el 0,32 %.

