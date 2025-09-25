El Kremlin cree que EE.UU. conserva voluntad política para el arreglo pacífico en Ucrania

"Estamos viendo distintos tipos de retórica por parte de Washington. Por ahora, asumimos que Washington mantiene su voluntad política de lograr una solución pacífica en Ucrania. Rusia sigue abierta a las conversaciones de paz trilaterales", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov comentó así unas declaraciones del vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, quien aseguró la víspera que el mandatario estadounidense, Donald Trump, "está cada vez más impaciente" con Rusia.

Además, aseguró que si Moscú se niega a negociar "de buena fe", eso será "muy malo" para el país.

El miércoles, el Kremlin consideró un "error" alentar a Ucrania a recuperar los territorios ocupados por Rusia, tal y como lo sugirió en la Asamblea General de la ONU Trump.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reunió ayer en Nueva York con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien le exigió que Moscú tome "medidas significativas" para lograr la paz en Ucrania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"El secretario reiteró el llamamiento del presidente Trump para que cesen las matanzas y la necesidad de que Moscú tome medidas significativas para una resolución duradera de la guerra entre Rusia y Ucrania", detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

Mientras, en Exteriores ruso señalaron que Lavrov enfatizó el carácter inaceptable "de los planes promovidos por Kiev y algunas capitales europeas para prolongar el conflicto" y aseguró que Moscú sigue abierta para seguir la línea marcada por los presidentes de Rusia y EE.UU. durante su reunión en Alaska en agosto pasado.