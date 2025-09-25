El Ministerio de Economía palestino: el cierre de Allenby tendrá "graves repercusiones"

"El cierre continuado de este cruce tendrá graves repercusiones en las industrias, los productos agrícolas, la seguridad alimentaria y las actividades de importación y exportación palestinas", señaló el ministerio en un comunicado.

La medida "forma parte del chantaje político y de las políticas punitivas del gobierno ocupante, que incluyen la retención de los fondos palestinos de compensación, la acumulación de shekels israelíes y la negativa de Israel a aceptar su moneda, inyectada en el mercado palestino", añadió el comunicado.

Israel cerró por completo el cruce de Allenby el pasado miércoles "hasta nuevo aviso", coincidiendo con la Asamblea de la ONU, en la que una decena de países han reconocido el Estado palestino, y pocos días después de que un conductor de camión que transportaba ayuda humanitaria para Gaza desde Jordania matara a dos soldados israelíes cerca del cruce.

Además de afectar al comercio, dicho cierre supone que alrededor de los tres millones de palestinos que viven en Cisjordania no pueden actualmente viajar al extranjero, ya que Israel no les permite hacerlo a través del aeropuerto de Tel Aviv, y que los que estaban fuera del territorio palestino no pueden volver.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, la economía de Cisjordania se ha contraído debido a las restricciones de movimiento y comercio, lo que provocó que la tasa de desempleo casi se triplicara, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).