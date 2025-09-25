El petróleo Brent sube un 0,16 %, hasta los 69,42 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,11 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando se situó en 69,31 dólares.

El Brent reaccionó ligeramente al alza por tercer día consecutivo y cada vez está más cerca de la barrera psicológica de los 70 dólares el barril, situándose en niveles que no alcanzaba desde inicios del pasado agosto.

En el mercado empieza a calar la sensación de una contracción de la oferta global, ante los problemas de exportación en el Kurdistán iraquí, en Venezuela o las interrupciones en los suministros rusos por los ataques ucranianos a infraestructura crítica de Moscú.

Pese a ello, sigue pendiente de posibles anuncios de sanciones adicionales al petróleo ruso por parte de la Unión Europea, así como del desarrollo del conflicto en Oriente Medio.

