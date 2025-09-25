El precio del dólar en Venezuela supera los 170 bolívares en el mercado oficial de divisas

De esa manera, continúa la devaluación de la moneda local frente a la norteamericana, principal referencia en el país suramericano para cotizar bienes y servicios, y que comenzó el mes en un promedio de 148,44 bolívares en el mercado oficial, un alza del 15,76 % desde entonces.

Por tanto, el bolívar se ha devaluado un 13,61 % frente al dólar en lo que va de septiembre, lo que tiene un impacto negativo en el poder adquisitivo, sobre todo, de los trabajadores que cobran sus salarios en moneda local, al enfrentarse a una economía dolarizada de facto.

Hoy, el salario mínimo equivale a 75 centavos de dólar, mismo monto de las pensiones y que, en el caso del sector público, el Gobierno complementa con el pago de dos bonos que, juntos, suman 160 dólares, depositados en bolívares a la tasa oficial vigente y sin incidencia en beneficios laborales.

De acuerdo a los últimos datos disponibles del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), difundidos en abril, una familia de cinco personas necesita 503,73 dólares al mes para cubrir gastos mínimos de alimentación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy