El premio pulitzer Junot Díaz y la puertorriqueña Mayra Santos-Febres abrirán Cosmopoética

Ambos autores dialogarán junto a la directora de Cosmopoética 2025, Azahara Palomeque, en torno a la capacidad de la literatura para expandir la palabra y la experiencia de aquellos que viven en los márgenes, según un comunicado de la organización.

Siguiendo el lema elegido para esta edición -'Una flor abrió el asfalto', un verso del poeta brasileño Carlos Drummond de Andrade-, tanto Junot Díaz como Mayra Santos-Febres coinciden en "romper barreras y prejuicios con su literatura, mostrando realidades periféricas como la de la comunidad migrante o la afro".

Como señala la directora del festival, "traemos una apuesta por la resiliencia poética dedicada a combatir, pacíficamente, el ruido distópico dominante, no desde el escapismo; al contrario, desde un compromiso por humanizar y humanizarnos, a través de las artes y las letras".

Junot Díaz (1968, Santo Domingo) es autor de los libros de relatos 'Los Boys' y 'Así es como la pierdes', además de la novela 'La maravillosa vida breve de Oscar Wao', ganadora del Premio Pulitzer en categoría de ficción en 2008. También es profesor de escritura creativa en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Mayra Santos-Febres (1966, Carolina, Puerto Rico) es poeta, novelista, ensayista y profesora universitaria. Con una quincena de obras publicadas, en el año 2000 Grijalbo Mondadori editó en España su primera novela titulada 'Sirena Selena vestida de pena', que quedó finalista del Premio Rómulo Gallegos en Venezuela.

Tras el coloquio a tres con Junot Díaz, Mayra Santos-Febres y Azahara Palomeque, la inauguración de Cosmopoética 2025 concluirá con un espectáculo que fusionará música y poesía, rap y lírica andalusí.