El presidente de Panamá es operado del hombro y estará tres días de reposo

Mulino, de 66 años, había anunciado la semana pasada que durante su estancia en Nueva York, a propósito de la Asamblea General de la ONU, en la que intervino el miércoles, se operaría del hombro en el Hospital de Cirugías Especiales de esa ciudad estadounidense.

"Quiero comunicar que el procedimiento médico que me realizaron en mi hombro izquierdo ha culminado de manera exitosa y me encuentro en proceso de recuperación ambulatoria durante los próximos tres días. Quiero agradecer todos los mensajes y llamados de apoyo", escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

Mulino intervino el miércoles en la Asamblea General de la ONU, donde defendió la soberanía panameña del canal interoceánico y su régimen de neutralidad, así como el multilateralismo, y abogó por atacar las raíces de la migración irregular.