El Reino Unido impulsa una reforma para modernizar su espacio aéreo

Las normas actuales para tramitar las peticiones de los aeropuertos y las aerolíneas se establecieron en 2018 y se actualizaron en 2023, pero el regulador afirma que requieren más cambios para ser más proporcionales y eficientes.

El plan, que se somete a consulta hasta el 18 de diciembre, incluye la futura creación del Servicio de Diseño del Espacio Aéreo del Reino Unido (UKADS), que permitirá a aeropuertos y nuevos operadores rediseñar rutas de vuelo de forma más eficiente.

La propuesta de la CAA busca simplificar y agilizar los trámites, por ejemplo, reduciendo de siete a cuatro las fases de aprobación, sin perder la transparencia ni el requisito de pruebas técnicas, indicó en un comunicado.

El regulador señaló que la modernización "aumentará la capacidad y la resiliencia del sector, facilitará la entrada de nuevas tecnologías y respetará los objetivos medioambientales".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Gobierno, aerolíneas y aeropuertos llevan años reclamando reformas, especialmente en la región de Londres, donde se concentran más de la mitad de los vuelos del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los problemas que denuncian son, entre otros, procedimientos largos, consultas repetitivas, congestión de rutas y dificultades para aprobar cambios, sobre todo en zonas con alta densidad de población y sensibilidad por ruido.

"El espacio aéreo es una de las infraestructuras nacionales más importantes", dijo en la nota el consejero delegado de la CAA, Rob Bishton.

"Si queremos que nuestro sistema crezca, sea competitivo y se adapte a las nuevas tecnologías, debemos modernizarlo", añadió.