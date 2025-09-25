El rey de los Países Bajos visita Münster y se reúne con el presidente alemán

El monarca firmó el libro dorado de la ciudad, acompañado por el primer ministro de la región alemana de Renania del Norte-Westfalia, Henrik Wüst, en la Casa de los Países Bajos de la universidad local, ubicada en el edificio en el que en 1648 se firmó el Tratado de Münster con España, poniendo fin a la Guerra de los Ochenta Años y reconociendo formalmente la independencia de Holanda.

Guillermo Alejandro ya había inaugurado la Casa de los Países Bajos -que alberga del Centro de Estudios Neerlandeses, el Instituto de Filología Neerlandesa y la mayor biblioteca de cultura neerlandesa de Alemania- hace 30 años, entonces como príncipe heredero.

Posteriormente, el monarca fue recibido por Steinmeier en el palacio de Wilkinghege, donde ambos almorzaron en compañía de Wüst.

Por la tarde, ambos dignatarios visitaron el cuartel del I Cuerpo Germano-Neerlandés, que este año celebra también su trigésimo aniversario y dialogaron con los soldados alemanes y neerlandeses destacados allí.

El Cuerpo fue establecido en 1995 como un ejemplo de cooperación bilateral, pero desde entonces se ha convertido en un cuartel plenamente integrado de la OTAN con personal de doce países, a los que se sumarán otros cuatro el año que viene.

"El I Cuerpo Germano-Neerlandés muestra lo que Europa puede lograr cuando estamos el uno junto al otro con unidad y determinación", declaró el presidente Steinmeier durante la visita, según informó en redes sociales su portavoz.