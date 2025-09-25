Embajada de España en Paraguay celebrará fiesta con exhibición de arte, cine y gastronomía

El embajador español en Asunción, Javier Parrondo, anunció en una rueda de prensa la agenda de las actividades culturales, gastronómicas, lúdicas y deportivas que reforzarán, según dijo, los lazos "entre dos países hermanos, como son España y Paraguay".

El diplomático destacó que en los eventos se usarán los diseños denominados "Motivos payaguá" de la artista española Josefina Plá, que vivió gran parte de su vida en Paraguay, hasta su muerte en 1999, con el propósito de poner en valor su figura por el impulso que dio a las artes plásticas, la literatura y el periodismo.

Resaltó que los grabados "son una fusión muy bien resuelta entre cultura española y cultura paraguaya".

La directora del Centro Cultural Juan de Salazar, Laura Mesa, también destacó que el programa de este año hace una apuesta "muy fuerte" por las artes visuales y por "dar un paso más" con el propósito de llevar las actividades de ese recinto hacia los barrios de Asunción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La embajada celebrará el aniversario patrio el 10 de octubre, tres días después de que nuevos ciudadanos españoles en Paraguay juren ante la Constitución tras haber adquirido la nacionalidad por medio de la Ley de Memoria Democrática de 2022, por ser descendientes de familias hispanas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Del 11 al 25 de octubre, la agenda contempla visitas guiadas al Palacete Peris y a la exposición "Arte en Residencia", que permitirá al público "conocer la nueva sede de la Embajada de España y, al mismo tiempo, descubrir cómo el arte paraguayo contemporáneo dialoga con espacios de representación diplomática", según el programa enviado a los medios.

Entre el 14 octubre y el mismo día de noviembre, el centro cultural presentará la exposición digital 'Un tiempo para mirar', de la fotoperiodista española Marisa Flórez, sobre la transición democrática en España.

El 15 de octubre, se presentará la versión bilingüe guaraní-castellano de la obra 'Platero y yo', del nobel español Juan Ramón Jiménez y se donarán mil ejemplares para las bibliotecas de Paraguay.

Además, del 23 al 26 de octubre se realizará una nueva edición de la Ruta de la Tapa en Paraguay, que incluirá a veinte restaurantes en Asunción y otras ciudades del país.

A lo largo del mes de octubre, también se presentarán películas del cine español en el marco del espacio cultural Cine de Barrio, con una exhibición de clásicos y producciones contemporáneas.

El ciclo español incluirá películas de los realizadores Luis García Berlanga, Fernando Fernán Gómez o Montxo Armedáriz, según la agenda difundida por la embajada hispana.