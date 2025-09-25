Empresa española CAF niega que el proyecto del tren de Jerusalén vulnere derechos humanos

La compañía difundió este jueves por primera vez un comunicado para marcar su posición tras las críticas que ha recibido en los últimos meses por su participación en este proyecto ferroviario.

La empresa afirmó que está "firmemente comprometida con la ética empresarial y el respeto a los derechos humanos en todas sus operaciones, incluyendo la cadena de valor con base en los más altos estándares de responsabilidad y transparencia".

Y aseguró ser "plenamente consciente de las complejas implicaciones jurídicas y éticas vinculadas al proyecto de Jerusalén, en particular en relación con el derecho internacional humanitario y la responsabilidad de las empresas, y de la importancia de equilibrar cuidadosamente la protección de los derechos humanos con la necesidad de ofrecer a la población una infraestructura esencial para todas las comunidades sin discriminación".

Por ello, añadió que ha aplicado medidas específicas para identificar, prevenir y mitigar, en su caso, cualquier impacto adverso en los derechos humanos causado por esta infraestructura.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al contrario, esta empresa considera que el proyecto de Jerusalén "genera impactos positivos en la población, lo que ha sido corroborado a través de informes de expertos independientes realizados en el año 2023, y nuevamente, en julio de 2025".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta afirmación de CAF contrasta con el último informe de la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, quien censuró la participación de la empresa española en el proyecto de tren ligero de Jerusalén, al considerar que esta línea contribuye a "establecer y ampliar las colonias".

También Amnistía Internacional (AI) elevó la pasada semana la presión sobre esta firma por el proyecto de ampliación de las líneas de tranvía en Jerusalén, que conectan asentamientos israelíes ilegales con la parte occidental de la ciudad, haciéndole un nuevo llamamiento para su retirada.

"CAF no puede seguir mirando para otro lado y no cumplir las recomendaciones internacionales. Amnistía Internacional en España lleva años recordando a la empresa que el tren ligero contribuye al mantenimiento y consolidación de los asentamientos ilegales, a la ocupación ilegal y a la anexión de Jerusalén Este por parte de Israel", aseguraba en un comunicado el director de la ONG en España, Esteban Beltrán.

CAF trabajó hasta principios de este año en la ampliación de la Línea Roja del tranvía de Jerusalén, conectándola a la colonia de Neve Yaakov, y construye ahora la Línea Verde, que unirá el sur el asentamiento de Gilo, donde ya viven unos 30.000 israelíes, con la Universidad Hebrea en el monte Scopus.