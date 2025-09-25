Eslovenia declara a Netanyahu persona no grata por su violación del derecho humanitario

"Con esta acción, Eslovenia confirma su compromiso con el derecho internacional, los valores universales de los derechos humanos y una política exterior coherente y basada en principios", explicó la secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Neva Grašič.

La secretaria de Estado declaró que contra el jefe del Gobierno israelí se han dictado las mismas sanciones que contra dos de sus ministros, que el pasado julio fueron declarados personas non gratas.

Grašič recordó que contra Netanyahu se están llevando a cabo procedimientos por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y que la Corte Internacional de Justicia determinó el 19 de julio de 2024 que varias políticas y prácticas israelíes violan tanto el derecho internacional humanitario como los derechos humanos.

También mencionó el informe de la comisión de investigación independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que concluyó el 16 de septiembre que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y lesa humanidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Eslovenia reconoció en junio de 2024 al Estado de Palestina y el pasado julio declaró a dos ministros del Gobierno israelí personas non gratas.

Un mes después impuso un embargo de armas a Israel e introdujo una prohibición a las importaciones de bienes producidos en los territorios palestinos ocupados por Israel.

La radiotelevisión pública del país, miembro de la UE y de la OTAN, también evalúa no participar en el Festival de Eurovisión si Israel acude.

El Gobierno esloveno aprobó hoy una contribución para el funcionamiento de la Autoridad Palestina por valor de 1,2 millones de euros, que formará parte de la iniciativa de Francia, España, Noruega y Arabia Saudí para garantizar su sostenibilidad financiera.