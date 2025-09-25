España "acoge y defiende a sus comunidades judías", asegura el director de Casa Sefarad

Thovar, que asumió la dirección del Centro el pasado agosto, ha recordado ante los invitados el mandato que se le atribuyó a esta Casa de "coordinar el plan nacional de lucha contra el antisemitismo", que fue aprobado en 2023 como fruto, ha mencionado, "del compromiso de España en la lucha contra esta antigua lacra que, según todos los indicadores, se encuentra en un preocupante aumento".

"En este punto, y pese a algunas acusaciones que se han escuchado recientemente, quiero reafirmar que, como saben, España es una sociedad abierta y tolerante que acoge y defiende a sus comunidades judías y el legado que representan para España. Y lo han oído de todas nuestras autoridades: (España) está orgullosa de su herencia sefardí", ha enfatizado.

Por su parte, la directora de la Federación de Comunidades Judías de España, Carolina Aisen, ha destacado la "profunda preocupación" que sienten los judíos españoles "por los difíciles momentos que atravesamos".

Aisen ha lamentado que, para muchos judíos en España, "la vida cotidiana se ha vuelto muy difícil; en sus lugares de trabajo o en sus centros de estudio, donde son señalados; en comercios donde no se les quiere atender; en sus propios hogares recibiendo mensajes en los buzones de correo; ni hablemos de las redes sociales, donde sufrimos constantemente acoso y estigmatización".

En representación del Ministerio español de Asuntos Exteriores ha intervenido en el acto el director de Relaciones Culturales y Científicas de AECID, Santiago Herrero, quien ha deseado que el año 5786 traiga las "dos palabras fundamentales ahora, que son el diálogo y la paz".

El filósofo judío cordobés Maimónides prescribía que, para cualquier gran cambio, hay que ir despacio, paso a paso, ha citado Herrero. "Entendemos que hay que ir despacio, no hay que ir rápido, pero hay que conseguir el objetivo", ha advertido.

Y si el poeta griego Kaváfis decía que lo importante realmente es la travesía antes de llegar al lugar, "yo creo -ha corregido también- que, en este momento, todos queremos llegar al mismo lugar, que es la paz".

El Centro Sefarad-Israel es una institución de diplomacia pública formada por el Ministerio español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío.