España está entre los 20 países más ricos del mundo por activos financieros netos

España tuvo en 2024 unos activos financieros netos per capita de 49.220 euros y ocupa la vigésima posición por delante de Noruega, Finlandia, Corea del Sur, Portugal y la República Checa.

Los activos financieros brutos, incluidas las deudas, per capita de España son de 65.140 euros.

Al examinar el ránking de los 25 países más ricos por activos financieros netos per capita a finales de 2024, Allianz observa algunas diferencias en comparación con los activos brutos.

EEUU ha arrebatado a Suiza la primera posición con unos activos financieros netos per capita de 311.000 euros en 2024 porque Suiza tiene más del doble de deuda per cápita (128.710 euros frente a 59.160 euros de EEUU).

Suiza tiene unos activos financieros netos per capita de 268.860 euros.

Singapur ocupa la tercera posición (197.460 euros), Dinamarca la cuarta (191.560 euros) y Taiwán la quinta (167.530 euros).

Allianz destaca que "España está ahora entre los 20 países más ricos en el mundo".

Alemania ocupa la decimotercera posición con unos activos financieros netos per capita de 86.800 euros, Italia la decimocuarta con 83.510 euros y Francia la dieciochoava con 74.870 euros.