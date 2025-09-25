Estatal de electricidad prevé apagones simultáneos en hasta el 47 % de Cuba este jueves

Las averías en las centrales termoeléctricas -con década acumuladas de explotación-, y la falta de combustible y de divisas para importarlo están entre las principales causas de los apagones, según el Gobierno cubano.

La crisis energética en la isla, agravada desde hace un año, atraviesa actualmente en uno de sus momentos álgidos con tasas de déficit próximas o incluso superiores al 50 % e interrupciones eléctricas de más de 20 horas al día en gran parte del país.

El pasado 10 de septiembre se produjo además un nuevo apagón nacional, el quinto en menos de un año.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, prevé durante el momento de máxima demanda de esta jornada una capacidad máxima de generación eléctrica de 1.910 megavatios (MW) para una demanda de 3.600 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.640 MW y una afectación estimada (lo que se desconecta realmente para evitar apagones desordenados) de 1.710 MW. Es frecuente que los valores reales superen el pronóstico oficial.

Actualmente, cuatro de las 16 unidades de producción termoeléctrica disponibles (25 %) están fuera de servicio por averías o mantenimientos.

Además, 53 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil) y una veintena no están operativas por falta de lubricante.

Las centrales térmicas de Cuba están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversión y mantenimiento; mientras que hay motores de generación eléctrica fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y le acusa de "asfixia energética".

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los apagones suponen un fuerte lastre a la economía nacional, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que su producto interno bruto (PIB) sea negativo este año.

Los cortes atizan asimismo el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas que se han registrado en el país en los últimos años, como las masivas de julio de 2021 y las menores registradas en los últimos días en La Habana y Gibara.