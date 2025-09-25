Filipinas ordena evacuaciones por el avance del ciclón Bualoi tras un supertifón

El gobernador de la provincia nororiental de Camarines Sur, Luis Raymund Villafuerte Jr., ordenó evacuar a ciudadanos residentes en zonas en riesgo de inundación por el ciclón Opong, como se lo conoce en el archipiélago, según reportó el medio local Inquirer.

El palacio presidencial decretó además el cierre de oficinas gubernamentales y escuelas el viernes en Manila y en otras provincias por donde se prevé que pase Bualoi, de acuerdo con un comunicado.

Partes de la isla norteña de Luzón y la región central de Visayas fueron puestas en el tercer nivel de alerta, de cinco existentes, por el avance de un ciclón que cuenta ya con ráfagas de viento de hasta 135 kilómetros por hora y se encuentra 225 kilómetros al este del país, según la agencia meteorológica filipina (Pagasa).

Bualoi "podría alcanzar la categoría de tifón antes de tocar tierra" en la mañana del viernes en la región de Bicol, advirtió PAGASA, antes de continuar tierra adentro afectando a la capital antes de continuar su avance hacia el sur de China.

La tormenta tropical severa llegará al archipiélago después de que el supertifón Ragasa golpeara el norte del país el pasado lunes, causando al menos una decena de muertos y 17 heridos entre miles de evacuados.

Los tifones son fenómenos recurrentes en el sudeste asiático, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones, y países como Filipinas se ven golpeados cada año por en torno a una veintena de estas tormentas tropicales especialmente en la temporada de lluvias, que suele comenzar en junio y termina en noviembre o diciembre.

El archipiélago se encuentra sumido además en una ola de indignación por la corrupción en millonarios proyectos de control de inundaciones, pensados para proteger a los ciudadanos de los efectos de tifones e inundaciones y supuestamente finalizados, pero en realidad inexistentes o de baja calidad.