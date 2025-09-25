FundéuRAE: “siete maravillas del mundo”, con minúsculas

Sin embargo, no es raro encontrar en los medios frases como “Recuperaron del fondo del océano parte de una de las Siete Maravillas del mundo”, “¿Cuáles son las ‘Siete Maravillas del Mundo’?” o “El crucero que recorre las Siete Maravillas del Mundo”.

El “Diccionario de la lengua española” recoge “maravilla del mundo” con el sentido de ‘cada una de las siete grandes obras de arquitectura o estatuaria que en la Antigüedad se reputaron más admirables’.

Tanto si se usa para aludir a las del mundo antiguo como, en un sentido ampliado, para referirse a las que se mencionan a veces como “maravillas del mundo moderno”, lo adecuado es escribir esta denominación con minúsculas iniciales, puesto que no se trata de un nombre propio. Asimismo, no es necesario aplicar ningún tipo de resalte, esto es, ni comillas ni cursiva.

Por tanto, en los ejemplos del principio, lo adecuado habría sido escribir “Recuperaron del fondo del océano parte de una de las siete maravillas del mundo”, “¿Cuáles son las siete maravillas del mundo?” y “El crucero que recorre las siete maravillas del mundo”.

