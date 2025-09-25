Greer dice que Estados Unidos "debe recuperar" la cadena de suministro de semiconductores

Al ser preguntado por medios de comunicación sobre si la industria de los semiconductores "está a salvo", Greer respondió: "Estados Unidos debe recuperar las cadenas de suministro, pero, por supuesto, el Sudeste Asiático sigue siendo una fuente importante".

"La cadena de suministro de semiconductores es bastante compleja y también es fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos y de las naciones de la ASEAN", añadió el secretario de Comercio estadounidense.

Sus declaraciones se produjeron en paralelo al 57º encuentro de altos cargos económicos de la ASEAN, en el que también participaron líderes en la materia de países socios, entre ellos Greer y el comisario de Comercio de la Unión Europea (UE), Maros Sefcovic.

Greer se pronunció también sobre las negociaciones comerciales de Estados Unidos con países de la región y descartó "nuevas rondas de aranceles".

"Estamos en el proceso de negociar los acuerdos (comerciales) y de dar con una situación económica estable entre EE.UU. y los países de la ASEAN", aseveró.

El Sudeste Asiático, con economías muy enfocadas a la exportación de bienes, se ha visto especialmente afectado por los gravámenes estadounidenses.

Recientemente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó un informe que sitúa a Vietnam y Camboya como los países más vulnerables a las tasas impuestas por Washington.