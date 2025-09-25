Grossi insiste en Moscú en que la energía nuclear debe ser usada solo con fines pacíficos

"Los resultados del trabajo de toda instalación nuclear, de toda planta de energía nuclear que se cree, deben estar encaminados exclusivamente a un fin pacífico", dijo Grossi en la ceremonia de apertura del evento, celebrada en el pabellón Átomo de la VDNJ, el mayor espacio de exposiciones de Moscú.

En este sentido, destacó que la industria nuclear se encuentra en "un momento único de su desarrollo".

"Es especialmente valioso y significativo que nos encontremos en Moscú, la capital de Rusia, un país que históricamente ha estado a la vanguardia de la tecnología nuclear", agregó Grossi.

Tuvo palabras de elogio para la Rosatom, la agencia rusa para la energía atómica, por crear "estándares de trabajo y plataformas de intercambio de conocimientos" entre diferentes países.

"Nos honra recibir a representantes de 118 países socios en la Semana Atómica Mundial de Moscú. Recuerdo que en la primera Atomexpo, en 2009, tuvimos 25 países. Hoy, hay cuatro veces y medio más invitados y estamos muy orgullosos de ello. Esto significa que cada vez más países optan por fuentes de energía nuclear seguras", afirmó a su vez el jefe adjunto de Administración de la Presidencia rusa, Serguéi Kiriyenko.

Agregó que la cartera total de centrales nucleares que Rosatom construye en Rusia y en el extranjero asciende actualmente a 30 unidades.

El foro Semana Atómica Mundial, que concluirá el próximo domingo está dedicado al 80º aniversario de la industria nuclear rusa.

Los organizadores esperan acoger representantes de más de cien países y, en esos días, se prevé la firma de varios acuerdos de cooperación nuclear.

Rusia e Irán firmaron este miércoles un memorando de entendimiento para la cooperación en la construcción de pequeñas centrales nucleares en territorio iraní.

El director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, recibió en Moscú al vicepresidente del país y presidente de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, tras lo que procedieron a firmar el documento bilateral.